Remco Evenepoel geeft "antwoord aan twijfelaars" in de Tour: "Ik kom terug om te proberen te winnen"

zo 21 juli 2024 20:42

Het is een debuut geworden om in te kaderen. Bij zijn eerste kennismaking met de Tour de France heeft Remco Evenepoel (24) een etappe gewonnen en is hij als beste jongere 3e geëindigd. "Ik hoop dat iedereen in mij blijft geloven en dat het gedaan is met te zeggen dat ik geen grote rondes kan rijden", was zijn duidelijk statement in Nice.

Zijn tranen aan de finish in Nice spraken boekdelen. "Ik heb ook dit jaar weer veel meegemaakt. Ik heb heel veel druk gekend, twijfels van buitenaf", vertelde Remco Evenepoel na de podiumceremonie. "Maar ik heb gewoon heel hard gewerkt om dit niveau te halen." "Finishen na de 2 beste coureurs van de wereld, is mooi en speciaal. Het is de bevestiging van mijn geleverde werk." "Het was niet gemakkelijk, want mijn val in het Baskenland heeft er geen deugd aan gedaan. Het was een rush, maar het is goed afgelopen en dit is alleen maar mooi voor de toekomst." Waarna Evenepoel toch verbaal even de puntjes op de i zette. "Het is een mooi antwoord aan mijn twijfelaars en criticasters." "Ik hoop dat iedereen in mij blijft geloven en dat het gedaan is met te zeggen dat ik geen grote rondes kan rijden."

Finishen na de 2 beste coureurs van de wereld, is mooi en speciaal. Het is de bevestiging van mijn geleverde werk. Remco Evenepoel

Evenepoel heeft veel geleerd de voorbije weken. Wat is zijn belangrijkste les? "Dat ik mijn eigen ding moet doen als iemand beter is. Je zag vandaag weer het niveau. Tadej (Pogacar) was outstanding." "Vandaag was het vat af, maar ik heb het maximum gegeven", aldus de beste jongere.



Hij is de eerste Belg op het podium sinds Jurgen Van den Broeck met terugkwerkende kracht in 2010 en Lucien Van Impe 43 jaar geleden. "Er is nog marge en ik kom terug om te proberen te winnen." "Vanavond gaan we genieten. Dit is toch speciaal. Misschien is het de enige keer dat ik ooit op het podium eindig. Ik hoop het natuurlijk niet." "Nu moet ik genieten, vanaf maandag en zeker vanaf dinsdag gaat de volle focus op de olympische tijdrit. Zaterdag wil ik winnen."