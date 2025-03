Opnieuw meer renners in peloton: Tour, Giro en Vuelta mogen dan toch extra wildcard uitdelen

Werd het peloton in 2016 nog verkleind (voor de veiligheid), dan komt er nu weer een 23e team bij in de Tour, Giro en Vuelta. Het maakt eindelijk een einde aan het gepoker met de wildcards voor de grote rondes.

Doorgaans krijgen de procontinentale teams in januari of februari te horen of ze een wildcard voor de Giro, de eerste grote ronde van het seizoen, in de wacht hebben gesleept. Nu bleef het evenwel oorverdovend stil.

De Giro-organisator RCS wachtte zo lang mogelijk om de moeilijke knoop door te hakken, in de hoop dat er een extra wildcard mocht worden uitgedeeld.

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Gordiaanse knoop nu doorgehakt: het peloton voor de grote rondes zal niet langer uit 22 maar 23 teams bestaan.

Opvallend: in 2016 werd het peloton nog op regime gezet onder het mom van de veiligheid. Elke ploeg mocht maar 8 renners (in plaats van 9) meer selecteren voor de Tour, Giro en Vuelta.