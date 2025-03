Arnaud De Lie drukt pauzeknop in na opgave: geen Dwars door Vlaanderen en Ronde van Vlaanderen

Ook in Gent-Wevelgem heeft Arnaud De Lie geen rol van betekenis kunnen spelen. De Belgische kampioen van Lotto draaide opnieuw vierkant en moest al vroeg opgeven. De klap te veel voor De Lie, die nu de pauzeknop indrukt. "De komende dagen volgt een reset, waardoor Arnaud niet zal starten in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen", communiceert zijn team.

Na zijn verloren voorjaar van 2024 (door de ziekte van Lyme) lijkt ook het voorjaar van 2025 helemaal naar de vaantjes voor Arnaud De Lie.

De Lie begon al slap in de Omloop het Nieuwsblad en kon daarna zich niet meer herpakken. Na teleurstellende prestaties in Nokere en De Panne volgde zondag het dieptepunt: De Lie hinkte in Gent-Wevelgem al snel achterop en gaf er de brui aan.

De klap te veel voor de Belgische kampioen, die nu even de pauzeknop induwt. "Arnaud zal de komende dagen de tijd nemen voor een reset en zal daarom niet starten in Dwars door Vlaanderen op woensdag en de Ronde van Vlaanderen op zondag", maakte Lotto zondagavond bekend.

"We hopen dat hij snel weer de oude is, wensen hem veel moed en kijken ernaar uit om hem snel weer bij ons te hebben."

Of De Lie dit voorjaar nog in actie komt, is niet duidelijk. Ook Parijs-Roubaix en de Brabantse Pijl stonden initieel nog op zijn programma.