VIDEO - De Moeren, de Plugstreets en de Kemmelberg: Mads Pedersen zet de koers helemaal naar zijn hand

Dat gebeurt evenwel pas verrassend laat en vooral in de daaropvolgende kilometers valt het peloton helemaal in stukken uit elkaar.

Bij de vorige beklimming voerde hij de schifting, nu rijdt Mads Pedersen in zijn eentje over de top van de Kemmelberg langs de moeilijkste Ossuaire-kant. De achtervolgers en het peloton zijn in geen velden of wegen te bespeuren.