Jouw gids voor de Ronde van het Baskenland: open strijd voor klassement en veel kans op Belgische ritwinst(en)

Tussen Vlaanderens Mooiste en de Hel van het Noorden is het traditiegetrouw uitkijken naar de Ronde van het Baskenland. Dit jaar mogen de punchers opnieuw hun explosiviteit laten zien op de steile beklimmingen in het noorden van Spanje. Hoe ziet het parcours eruit en welke Belgen mag je op de voorgrond verwachten? Een overzicht.

In de 3e etappe van de Ronde van het Baskenland zag het er allemaal nog rooskleurig uit voor de Belgen. Quinten Hermans triomfeerde in een massasprint, Remco Evenepoel deed volop mee voor het eindklassement. Maar in de 4e etappe liep het volledig mis.

Vanaf woensdag zijn de heuvelspecialisten en de klimmers aan zet. Ook dit jaar krijgen we geen enkele aankomst bergop, maar de typische steile beklimmingen in het Baskenland zijn spek voor de bek van de punchers.

Wat kunnen de Belgen in het wielergekke Baskenland? Het is vooral uitkijken naar Thibau Nys, die 2 dagen na zijn zege in de GP Indurain op etappejacht mag gaan in de WorldTour.

Ook Maxim Van Gils zal verlekkerd zijn op een dagzege. Het parcours herbergt alvast genoeg kansen voor hen.

Steff Cras keert terug naar de rittenkoers waar hij vorig jaar een doodsmak maakte. Ook Ilan Van Wilder richt zich vooral op een goed klassement.

De grote klassementsmannen staan dit jaar niet op de startlijst, dus verwachten we een open en spannende strijd tussen de punchers en klimmers van de 2e rij.

Met João Almeida, Pello Bilbao, Florian Lipowitz, Mattias Skjelmose, Aleksander Vlasov, Guillaume Martin, Oscar Onley, Santiago Buitrago, Daniel Felipe Martinez, Enric Mas en Sepp Kuss staat er heel wat klimgeweld op de startlijst dat zich wil focussen op het algemene klassement.



Zij zullen concurrentie krijgen van rittenkapers Marc Hirschi, Ben Healy, Brandon McNulty, Romain Grégoire, Clément Champoussin, Marc Soler, Isaac Del Toro en Maximilian Schachmann. Of ook zij effectief in aanmerking komen voor de eindzege, dat valt nog af te wachten.