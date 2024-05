Tim Merlier draagt loodzware sprintzege in Giro op aan wijlen Wouter Weylandt: "Ben hem nog niet vergeten"

Tim Merlier heeft er enorm hard voor moeten werken. Met een krachtig eindschot remonteerde hij Jonathan Milan voor de streep, goed voor zijn 8e seizoenszege. Zo etaleert de Belg nog maar eens zijn capaciteiten als rassprinter en maakte hij het zegegebaar voor Wouter Weylandt. "Want ik was grote fan van hem", deelt hij voor onze microfoon.

"Dit was misschien wel de zwaarste zege tot dusver."

Tim Merlier weet weer wat afzien is na rit 3 in de Giro. In het slot zag de voormalige Belgische kampioen ene Tadej Pogacar het pak in stukken sleuren met een verrassingsaanval op een lichte helling.

Het peloton moest dan ook alles uit de kast halen om de roze trui weer in te rekenen vlak voor de streep. "Ja, Pogacar verstoorde serieus de boel. Niet veel ploegen konden de organisatie niet terugvinden."

"Het was zo een zware finale", hijgt onze landgenoot. "Toen we terugkwamen, vond ik ook nog eens geen slipstream meer in de laatste kilometer. Ik zat wel in een goede positie, maar ik kon de benen nooit lucht geven."

"Ik zag Milan zijn sprint aanzetten langs links. Ik wist dat ik 1e of 2e werd, dus ik ben blij dat ik alsnog kon winnen."