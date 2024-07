Na de vermoedens, nu de zekerheid: Tadej Pogacar neemt niet deel aan Olympische Spelen

Wat al even in de lucht hing, bevestigt het Sloveense Olympische Comité: Tadej Pogacar zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. De kersverse Tourwinnaar zou de combinatie niet zien zitten, al zal ook de niet-selectie van partner Urska Zigart meegespeeld hebben. "Ik wil de regenboogtrui van Mathieu van der Poel afnemen", liet Pogacar wel optekenen als volgende doel.