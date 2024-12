Tadej Pogacar rijdt in 2025 uitgebreid (Vlaams) voorjaar, met de Ronde, én 2 grote rondes

Tijdens de mediadag van UAE heeft Tadej Pogacar zijn programma voor het komende seizoen bekendgemaakt. De Sloveen begint eraan in de UAE Tour op 17 februari en werkt daarna een hele reeks voorjaarsklassiekers af, met onder meer de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde en een volledig Ardennenluik. In juli verdedigt Pogacar zijn eindzege in de Tour, maar het is nog niet zeker of hij hetzelfde doet met de Giro.

Tadej Pogacar is in 2025 vast van plan om zijn regenboogtrui te laten schitteren, vooral dan in de klassiekers.

Na een opwarmertje in de UAE Tour, die hij in 2021 en 2022 wist te winnen, begint hij aan zijn reeks met de Strade Bianche, waar hij ook bij zijn laatste twee deelnames triomfeerde.



Dat moet de ideale voorbereiding zijn om hem klaar te stomen voor Milaan-Sanremo, een van de weinige hiaten op zijn palmares. Ook de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem wist Pogacar nog nooit te winnen, die laatste wedstrijd omdat hij er nog nooit aan de start stond.



In de Ronde van Vlaanderen kruist hij de degens met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, net als bij zijn zege in 2023.



Alsof dat nog niet genoeg is, neemt hij er vervolgens nog een volledig drieluik in de Ardennen bij, met de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.



Hierna richt de wereldkampioen zich op de grote rondes. Uiteraard staat hij weer aan de start van de Ronde van Frankrijk, maar het is nog onzeker of hij net als vorig jaar de Giro rijdt of dat hij voor het eerst de Ronde van Spanje probeert te winnen.