Na de imposante vertoning van Evenepoel: moet Pogacar vrezen voor mokerslag in Luik-Bastenaken-Luik?

Dat Remco Evenepoel met gouden benen rondrijdt, heeft Tadej Pogacar gisteren aan den lijve ondervonden in de Amstel Gold Race. Heeft Evenepoel nu een streepje extra achter zijn naam richting Luik-Bastenaken-Luik? We leggen de vraag voor aan wielerdier José De Cauwer.

"De voorbije weken leek het alsof we vergeten waren hoe goed Remco Evenepoel kon zijn."

José De Cauwer benadrukt daags na de Amstel Gold Race hoe straf de dubbele olympische kampioen aan zijn wegseizoen is begonnen.

"We spreken al het hele voorjaar over de Grote Drie (Pogacar, Van der Poel en Van Aert) plus Mads Pedersen."

"Maar dan komt Evenepoel plots terug in koers en is het onmiddellijk bam. Zonder wedstrijdritme in dat type klassiekers."

"Dat betekent dat er niet hard, maar keihard is gewerkt de voorbije maanden."