"Deze podiumplek van Evenepoel in de Tour staat hoger dan zijn eindzege in de Vuelta": Sporza Tour blaast de loftrompet

Ook de Sporza Koerskaravaan vertrekt naar huis vanuit Nice. maar niet zonder een laatste keer woorden vuil te maken aan deze Ronde van Frankrijk. Over de suprematie van Pogacar, de kracht van Vingegaard en een straffe Evenepoel: "Zo debuteren in de Tour is subliem."

Christophe Vandegoor en Serge Pauwels vonden deze 111e Tour de France meer dan geslaagd, maar was eindstation Nice dat ook?



"Parijs heeft toch net iets meer", vindt Serge Pauwels. "Zeker wanneer je als renner na 3 weken afzien plots die Eiffeltoren ziet opduiken. Dat was voor mij altijd een magisch moment."



"Die beleving zal nu anders geweest zijn met de afsluitende tijdrit. Voor veel renners voelde dit toch als een verplicht nummertje."

Pogacar heeft de complete tegenstand gewoon weggeblazen. Serge Pauwels

Niet voor ene Tadej Pogacar. De Sloveen zette nog maar eens zijn gele trui in de verf door er zijn 6e (!) ritzege van deze Tour te pakken.



"Pogacar heeft de complete tegenstand, inclusief Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard, gewoon weggeblazen. Hij lijkt wel rond te rijden met een extra laag."



Was dit dan het "beste wielrennen" dat we ooit gezien hebben?



"Ja", is Serge Pauwels duidelijk. "Zeker in naam van Pogacar. Hij heeft duidelijk met zijn nieuwe trainer het juiste recept gevonden, Als hij dat kan blijven herhalen, vrees ik dat er voor de concurrentie weinig overblijft."

De Tour blijft de ultieme maatstaf

Ook het debuut van onze Belgische Evenepoel was bijzonder straf.



Meteen op het podium na "De Grote Twee": is deze prestatie hoger in te schatten dan zijn eindoverwinning in de Vuelta?



"Dit is de Tour, het hoogst haalbare, dus ja", is Serge Pauwels direct.



"Hij werd met grote ogen bekeken en deed uiteindelijk toch wat iedereen verwachtte van hem. Geen enkele dag door het ijs gezakt, sublieme tijdritten, een ritoverwinning én de witte trui: dat is enorm knap."

Remco werd met grote ogen bekeken, maar komt sterker uit deze Tour. Dat is heel knap. Serge Pauwels

Al betekent dat niet dat Soudal - Quick Step op hun lauweren moet gaan rusten.



"De ploeg moet nadenken hoe ze Remco nog kunnen verbeteren, zonder blind te zijn voor zijn andere kwaliteiten", zegt Serge Pauwels.



"Ze moeten niet per se gaan werken op zijn explosiviteit als daar de grootste winstmarge niet ligt. Alles moet goed afgewogen worden".

Hoor je nog in de slotaflevering:



Hoe Biniam Girmay een magneet voor de wielersport kan zijn in Afrika

Wie nu dé Belg van deze Tour de France is

Van wie Serge Pauwels meer verwacht had

Wie de revelatie van deze Tour genoemd mag worden

Of er nog sneller geklommen kan worden in de toekomst

Waarvan Serge Pauwels het meest genoten heeft