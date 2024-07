De vraag na het debuut: schuilt er een potentiële Tour-winnaar in Remco Evenepoel? "De Tour is gemaakt voor hem"

ma 22 juli 2024 06:56

De kop is eraf. Remco Evenepoel heeft zijn Tour de France met felicitaties van de jury afgesloten. Evenepoel eindigde 3e bij zijn debuut. Het verschil met nummer 1 Tadej Pogacar is echter duidelijk. Is die kloof op termijn overbrugbaar? Enkele wielerstemmen kijken in hun glazen bol.

Op zijn 24e zou Remco Evenepoel tussen 29 juni en 21 juli eindelijk ontdekken of de Tour de France de komende jaren zijn speeltuin kan worden. Evenepoel sluit een bijzonder constante Ronde van Frankrijk bij zijn debuut af op de 3e plaats. "Het is een mooi antwoord aan mijn twijfelaars en criticasters. Ik hoop dat iedereen in mij blijft geloven en dat het gedaan is met te zeggen dat ik geen grote rondes kan rijden", klopte hij zich op de borst in Nice.

Een volwassen en pientere Evenepoel gaf tussen Firenze en Nice het beste van zichzelf, maar kon Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard niet van de 1e en de 2e plaats houden.



"Ik denk dat ik nog heel veel specifieke training nodig heb om hen te kunnen volgen of aan te vallen. Er is veel werk te doen om dat gat te dichten." "Maar ik moet supertrots zijn op wat ik gedaan heb. Er waren twee renners beter en dat zijn de winnaars van de jongste 4 Tours. Dat is geen schande. Maar ik kom terug om te proberen te winnen."

Remco is altijd in zichzelf blijven geloven en hij heeft de bevestiging van zijn harde werk. Hij weet nu dat hij zijn doelen niet hoeft te verleggen. vader Patrick Evenepoel

Vader Patrick Evenepoel zat gisteren in de tribunes in Nice te glimlachen toen zijn zoon op het podium verscheen. "Ik denk dat Remco heel veel mensen de mond gesnoerd heeft." "Dat was vooral voor zichzelf belangrijk, want na verloop van tijd zou je aan jezelf beginnen te twijfelen als iedereen zegt dat je dit of dat niet kunt." "Remco is altijd in zichzelf blijven geloven en hij heeft de bevestiging van zijn harde werk. Hij weet nu dat hij zijn doelen niet hoeft te verleggen." "Het was ook voor hem meteen duidelijk dat Pogacar en Vingegaard er bovenuit staken. Het klassement liegt niet, maar ook achter Remco is er een gat." "Hij zal nu keihard werken om die 2 te proberen te kloppen, om met hen te vechten voor de eindzege."

120 procent aan de start

Die trots vinden we ook terug bij Tom Steels, ploegleider van Soudal - Quick Step. De minzame sportief directeur spreekt ook zijn geloof uit op de vraag of Evenepoel de Tour ooit kan winnen. "Ja, dat denk ik wel", klonk het zondag in Nice.



"Bij de eerste keer moet je afwachten of je van de Tour houdt. Is die gemaakt voor je of niet? Dat is echt wel het geval. De beklimmingen liggen hem, Remco gaat heel goed om met de hectiek en hij handhaaft zich goed in het peloton." "Ik denk dat de Tour volgend jaar een stapje hoger zal staan bij de doelen. De Tour zal op nummer 1 staan. De kloof met Tadej Pogacar is er, maar dat geldt voor elke concurrent. Om die te dichten, moet je 120 procent aan de start staan." "Dat vraagt een voorbereiding van een volledig jaar, maar de voorbije weken zijn er vraagtekens weggewerkt. Kun je presteren in de hitte en op 2.800 meter? Waar sta je tegenover je concurrenten? De ploeg is gegroeid, maar Remco ook."

Fysiologische limieten in DNA

In Vive le Vélo stak Jan Bakelants een tijdje geleden al niet weg dat hij onder de indruk is van deze Remco Evenepoel. "Dit is de beste Evenepoel in het rondewerk die er ooit heeft rondgereden. Beter dan in de Vuelta die hij won. Ik denk dat zijn klimtijden en zijn waarden merkelijk hoger zijn dan in zijn beste periode", vertelde de analist na het weekend in de Pyreneeën. Het roept de vraag op hoeveel progressie de 24-jarige Evenepoel nog kan maken. Bakelants is er niet van overtuigd dat er nog veel rek op zit. "In het oude wielrennen werd je klein gehouden tot je 27e, maar nu komen de renners al vroeg over. Ze trainen al perfect van bij de nieuwelingen." "Ik hoop het voor hem, maar ik denk niet dat er nog veel bij kan. Je fysiologische limieten zitten ingebakken in je DNA en daar kan je weinig aan doen."

Hij is verbeterd sinds zijn Vuelta-zege, dus waarom zou het nu plots stoppen? Het zal niet meer drastisch verbeteren, maar er kan altijd nog wel een beetje bij. Sep Vanmarcke

Sep Vanmarcke was het er niet mee eens. "Evenepoel is pas laat begonnen, hij heeft nog een paar jaar reserve."

"Hij is verbeterd sinds zijn Vuelta-zege, dus waarom zou het nu plots stoppen? Het zal niet meer drastisch verbeteren, maar er kan altijd nog wel een beetje bij." "Hij kan een challenger worden", zegt assistent-bondscoach Serge Pauwels over de Belgische rondehoop. "Op het allerhoogste niveau is Evenepoel een uitdager geweest van deze twee toppers." "Hij heeft geen enkele slechte dag gehad, geen enkel zwak moment. En hij heeft veel geleerd. Hij weet nu wat zijn werkpunten zijn." "Maar we zien ook dat Pogacar nog beter is dan we tot dusver al gezien hadden. Het wordt niet evident voor Evenepoel de komende jaren."

Geen stagnatie, wel progressie

Een andere gast aan de tafel van Karl Vannieuwkerke, inspanningsfysioloog Jan Boone, twijfelde over zijn antwoord op de vraag of de kloof met Pogacar en Vingegaard nog overbrugbaar is. "Ik ben geneigd om de mening van Jan Bakelants te volgen. Die gasten zijn al op heel jonge leeftijd bezig met het profbestaan en de juiste omkadering. Er wordt goed getraind, ze letten op hun voeding en ga zo maar door." "Bij de huidige piekwaarden van Evenepoel moet er dus nog iets bij, maar waar vind je dat?" "Wat anderzijds in zijn voordeel speelt, is dat Evenepoel dit jaar nog een stap heeft gezet. Hij maakt progressie en hij stagneert niet. Daarom oordeel ik dat die trainbaarheid er toch nog is."

Bij de huidige piekwaarden van Evenepoel moet er dus nog iets bij, maar waar vind je dat? inspanningsfysioloog Jan Boone

"Hij komt ook niet uit een omgeving die gepokt en gemazeld is in het opleiden van ronderenners", vulde Bert De Backer aan over het DNA van Soudal-Quick Step. "We zagen in deze Tour dat Remco veel vermagerd was (sinds de Dauphiné) en dat is in een korte periode gebeurd. Zeg wat je wil: zoiets kost krachten." "Is dat die kracht die het verschil gemaakt heeft in deze Tour? Als je zoiets trager doet, dan kost het meer mentale energie, maar dan sta je volgens mij iets frisser aan de start."