Alles nog wat meer op een zakdoek in de Europe Play-offs: missers breken OH Leuven zuur op tegen Standard

OH Leuven einde 1 - 1 Standard 38' - Doelpunt strafschop - Siebe Schrijvers (1 - 0) 51' - Geel - Boli Bolingoli Mbombo 60' - Verv. Boli Bolingoli Mbombo door Léandre Kuavita 62' - Geel - Ezechiel Banzuzi 66' - Verv. Ezechiel Banzuzi door Manuel Osifo 66' - Verv. Youssef Maziz door William Balikwisha 66' - Verv. Ayumu Ohata door Wouter George 74' - Verv. Thibaud Verlinden door Stefan Mitrovic 74' - Verv. Chukwubuikem Ikwuemesi door Lequincio Zeefuik 77' - Verv. Sotiris Alexandropoulos door Alexandro Calut 81' - Doelpunt - Andreas Hountondji (1 - 1) 87' - Verv. Andreas Hountondji door Yann Gboua 90+1' - Geel - Wouter George Jupiler Pro League - speeldag 6 - 26/04/25 - 16:02 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime penalty door Siebe Schrijvers na 38', 1 - 0 38' Siebe Schrijvers 38' Siebe Schrijvers 1 - 0 goal door Andreas Hountondji na 81', 1 - 1 81' Andreas Hountondji 1 - 1 Andreas Hountondji 81'

OH Leuven en Standard hebben de Europe Play-offs nog wat spannender gemaakt na een nieuwe puntendeling. OHL kwam vanaf de stip op voorsprong, maar Standard maakte in het slotkwartier gelijk. De concurrentie kan vanavond een zaakje doen, maar voorlopig bedraagt de kloof tussen leiders Charleroi en OHL met de nummers 4, 5 én 6 slechts 3 punten.



OHL - Standard in een notendop Sleutelmoment Op een meter van het doel laat Mitrovic de 2-0 liggen. De misser breekt OHL zuur op, enkele tellen later maakt Hountondji gelijk voor Standard. Reactie "Zulke kansen mogen we niet missen", beseft OHL-coach Chris Coleman. "Het had 2-0 moeten staan." Opvallend Het lukt Standard maar niet om te winnen in de play-offs, voor de 26e keer op een rij al. OH Leuven speelde dan weer voor de 18e keer dit seizoen gelijk.

Schrijvers zet (lichte) strafschop om

Dinsdag veroorzaakte de eerste helft in Luik een langgerekte geeuw, in Leuven viel er na het eerste fluitsignaal meer te beleven.

De spelers van beide teams schoten of kopten de bal op het doelhout. Eerst was het Eckert Ayensa die een voorzet van Fossey op de lat van OH Leuven knikte, daarna mikte Aziz op de paal voor de thuisploeg.

Verlinden had willen uithalen in de rebound, maar de aanvaller ging neer. Omdat Sutalo hem had aangetikt? Na tussenkomst van de VAR ging de bal in ieder geval op de stip.

Siebe Schrijvers nam zijn verantwoordelijkheid. Met een trap recht door het midden zette hij de strafschop feilloos om: 1-0.

Siebe Schrijvers viert zijn doelpunt.

Geen 2-0 of 3-0, maar 1-1

Meteen na de rust stond het ei zo na 2-0. Ikwuemensi verschalkte alles en iedereen, hij had de bal er maar in te lopen, maar de aanvaller verslikte zich in zijn dribbel. Het was niet de enige misser van OHL, ook het vizier van Mitrovic stond niet scherp afgesteld. Allesbehalve, want de invaller slaagde erin om een meter voor het doel de bal nog naast te werken. Het brak OHL zuur op. Nog geen minuut na de misser van Mitrovic stond het 1-1. De bal belandde in de voeten van Hountondji, de aanvaller van Standard kreeg hem er wel in van dichtbij. In de stand van de Europe Play-offs komt OHL (voorlopig) naast leider Charleroi. Standard blijft zesde en laatste, al ligt het allemaal zo dichtbij elkaar dat het nog lang niet is uitgeteld.

Doelpuntenmaker Andreas Hountondji.

Reacties:

Ivan Leko (Standard-coach): "In de eerste helft maakten we te veel fouten en deden we de tegenstander geen pijn. Na de rust zag ik meer grinta en karakter, met de verdiende 1-1 als resultaat. Dat karakter is typisch voor Standard: je mag nooit opgeven. En dan dwing je misschien ook wat geluk af." Ibe Hautekiet (Standard-speler): "Er zat meer in. Sommige momenten speelden we niet goed uit en onze eerste helft was zeker niet goed. Mooi dat we zijn wakker geschoten na de rust. Zo raapten we nog een verdiend punt."

Die kansen mogen we niet missen. Het had 2-0 moeten staan. Chris Coleman

Chris Coleman (OHL-coach): "Met 3 matchen in 7 dagen waren we wat moe, maar we hadden toch een of twee prachtige kansen om de wedstrijd te beslissen. Die mogen we niet missen, zeker niet tegen een goed georganiseerd en fysiek sterk Standard."

"We slikten ook nog eens een slordig doelpunt, maar toen had het al 2-0 moeten staan", herhaalt de coach.

Opvallend, OHL speelde al voor de 18e keer gelijk dit seizoen. "Ik denk dat we al in het Guinness Book of Records staan. Het is wat het is, tijd om te rusten nu", besluit Coleman.