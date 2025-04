"Dit is voor jullie papa": Evenepoel zorgt voor emotioneel tafereel na finish met knap gebaar voor overleden familievriend

Het vingertje richting hemel was voor Pascal, de bloemen voor zijn familie. De zege van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl was er een met een emotionele rand. De olympische kampioen droeg zijn zege op aan zijn overleden superfan en familievriend Pascal Vanherberghen. "Samen met hem hebben we alles meegemaakt", klonk het emotioneel bij Patrick Evenepoel.

Geen oog bleef droog na de straffe comeback van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl.



En niet alleen omdat het fenomeen op die manier zijn eigen ellendige maanden uitwiste, maar vooral omdat Evenepoel de zege opdroeg aan Pascal Vanherberghen.



De wielerfanaat was al van kindsbeen af de beste vriend van Patrick Evenepoel en wanneer zoon Remco begon te fietsen, miste hij zelden een wedstrijd.

Wanneer Vanherberghen vorig maand onverwacht overleed, kwam dat nieuws dan ook bijzonder hard aan bij de familie-Evenepoel.

Na de finish vloog Evenepoel in de armen van de vrouw en zoon van Vanherberghen. "Dit is voor jullie papa", fluisterde hij hen toe. Ook de bloemen van de podiumceremonie waren voor de familie - een hartverwarmend gebaar van de winnaar, die achteraf nog eens benadrukte dat zijn zege "voor Pascal" was. "Hij was de beste vriend van mijn ouders. Normaal zou Pascal hier sowieso geweest zijn", aldus Evenepoel. "Deze overwinning is dan ook voor hem. Het was sowieso al een moeilijke periode door mijn blessure en dan kwam dat er ook nog eens bij. Ik hoop dat hij fier is van hierboven."

Patrick Evenepoel: "Samen alles meegemaakt"

Dat Evenepoel zijn zege vrijdag opdroeg aan Pascal liet vader Patrick dan ook niet onberoerd. "Wat dit met mij doet? Veel. (emotioneel) Alles eigenlijk. Het was de eerste koers zonder Pascal en dan wint Remco." "Samen hebben we alles meegemaakt. Pascal zat in Lombardije (waar Evenepoel in een ravijn viel, red.) samen met mij en Joeri 3 dagen op een stoeltje in het onthaal van het ziekenhuis. Dat zijn dingen die op je netvlies gebrand staan."