Herhaling van La Redoute 1999? Tadej Pogacar kijkt verbaasd: "Weet niet wat er toen gebeurd is"

Iedereen telt af naar het aangekondigde duel tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik zondag. Er wordt zelfs luidop gedroomd van een potje armworstelen zoals Frank Vandenbroucke en Michele Bartoli dat in 1999 deden. Al kent Tadej Pogacar duidelijk zijn pappenheimers niet.

La Redoute 1999 is de voorbije dagen meermaals afgestoft richting deze editie van Luik-Bastenaken-Luik. Frank Vandenbroucke en Michele Bartoli vochten toen een legendarisch duel uit.

"Andere tijden", grijnsde Remco Evenepoel tijdens de ploegenpresentatie toen die beklimming ter sprake kwam. "Toen reden ze nog op hun buitenblad naar boven. We zien het wel."

Maar iedereen hoopt natuurlijk vurig op een even spetterend duel. "Laat ons hopen. Het zou mooi zijn om dat een beetje te kunnen nabootsen", aldus de olympische kampioen, die een massa handtekeningen uitdeelde aan de vele fans.

"Het zal moeilijk zijn, maar we doen ons best. Ik ben zeker klaar voor de strijd. In de Amstel stond ik er ook, woensdag was de finale anders. Maar Luik ligt me ook."

"Als ik wil winnen, dan mag Tadej me niet lossen. En als ik moet sprinten, dan moet dat maar."