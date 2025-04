Bayern München doet wat het moet doen, maar Leverkusen is spelbreker en annuleert titelfeest

Iedereen die FC Bayern München een warm hart toedraagt, keek niet alleen naar wat er in de Allianz Arena gebeurde tegen Mainz.

Ook de prestatie van eerste achtervolger Bayer 04 Leverkusen tegen Augsburg werd nadrukkelijk in de gaten gehouden.

Wilde Bayern zijn matchbal voor eigen volk benutten, dan moest het namelijk zelf winnen én moest Leverkusen punten laten liggen.

Na de snelle 1-0 en de 2-0 in de extra tijd van de eerste helft in de BayArena wist Bayern al min of meer hoe laat het was.

Zelf won Bayern vlotjes met 3-0, waardoor het bier in de koelkast bleef en de volgende speeldag dus mogelijk beslissend wordt.

Vincent Kompany bezoekt zaterdag RB Leipzig, Leverkusen speelt een dag later bij Freiburg. Bayern heeft 3 speeldagen voor het einde een bonus van 8 punten.

Kompany kan volgend weekend overigens niet rekenen op Harry Kane. De topschutter is geschorst en houdt zo de vloek - Kane won nog geen prijs - enigszins in stand.

Nog opvallend: Kompany gunde Thomas Müller zijn 500e optreden in de Bundesliga.