"Verlies van een luxe" voor Wout van Aert en "extra troef" voor Remco Evenepoel: de conclusies van Karl en Jan uit de sprint-à-deux

kalender vr 18 april 2025 20:03

De nul voor Remco Evenepoel is al weggeveegd in de Brabantse Pijl, terwijl Wout van Aert blijft jagen op zijn eerste zege van 2025. Karl Vannieuwkerke en Jan Bakelants leiden uit die sprint af dat "Van Aert intuïtief niet meer sneller is dan Evenepoel." Een gevolg van de trainingskeuzes van Van Aert? Voor Evenepoel is het dan weer een extra wapen: "Ik wil hem zien sprinten tegen Pogacar."

Karl: "Heeft deze Brabantse Pijl de verwachtingen overtroffen?" Jan: "De verwachtingen zijn ingelost, is volgens mij correcter. We hadden allemaal wel verwacht dat Remco Evenepoel vanaf de eerste pedaalslag zou meedoen om de prijzen." Karl: "Drie uur geleden waren er toch twijfels." Jan: "Die heeft hij zelf natuurlijk wel wat gevoed. Evenepoel heeft niet te veel getweet over wat hij allemaal op training heeft verzet. Integendeel, hij heeft de verwachtingen wat omlaag gepraat door te vertellen hoe moeilijk het proces was geweest." "Hij heeft een indrukwekkende reis afgelegd sinds december. Het is niet simpel om je eerste wedstrijd weer te winnen. Evenepoel is iemand met een groot eergevoel, die zich meteen wil tonen."

De twee Belgische giganten.

Trainingskeuzes tegen het licht houden

Karl: "Hoe verklaar je dat Wout van Aert, die zo goed is en alles perfect doet, niet in staat is om Evenepoel te kloppen? We spreken over iemand die massasprints in de Tour heeft gewonnen." Jan: "Er moeten keuzes gemaakt zijn in de training tijdens de stage op Tenerife. Volgens mij wilden ze de VLamax, het vermogen van je lichaam om heel snel melkzuur op te bouwen, zo laag mogelijk trainen voor langere inspanningen."

De luxe om naar de streep te komen en in de sprint te winnen, is onbetaalbaar. Die is Van Aert kwijt. Jan Bakelants

"Zo kan het lijken dat Van Aert minder goed is dan een paar jaar geleden. Maar dan vergeten we dat hij onderweg nu meer vermogen aan het duwen is dan toen. Het niveau is gewoon gestegen en eigenlijk is Van Aert ook heel goed."

"Hij botst op fenomenen, maar dat kan die sprint niet helemaal verklaren. Daar zijn dus keuzes gemaakt die tegen het licht gehouden moeten worden. De luxe om naar de streep te komen en in de sprint te winnen, is onbetaalbaar. Die is hij kwijt."

Van zwakte naar troef

Karl: "Aan de andere kant moet je zeggen dat dat nu ook een wapen geworden is voor Evenepoel. Terwijl dat een aantal jaren geleden een zwakte was, is het nu een troef. Zeker voor de komende koersen." Jan: "Het enige vraagteken op training blijft hoe die schouder het houdt in een sprint. Van Aert kreeg ook echt wel dé kans, omdat Evenepoel hem niet echt testte in de S-Bocht. Nu kan je echt wel zeggen dat zijn sprint op punt staat." Karl: "Evenepoel gaf zelf aan dat hij verrast was dat hij het kon afmaken." Jan: "Het blijft Wout van Aert, hé. Die heeft nog niet lang een slechte sprint. Vorig jaar won hij nog massasprints in de Vuelta. Intuïtief zeggen we dat hij sneller is dan Evenepoel, maar dat is dus niet meer het geval."

Ik hoop dat Evenepoel Pogacar kan volgen. Want ik wil die sprint zien tussen die twee. Jan Bakelants