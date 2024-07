21 zeges op 52 koersdagen en een record van Eddy Merckx aan flarden: het seizoen van Tadej Pogacar in cijfers

18 dagoverwinningen, 3 eindzeges en 7 podiumplaatsen. Dat is het voorlopig rapport van Tadej Pogacar in dit indrukwekkend seizoen. Maar er is meer dan dat. De Sloveen breekt tussendoor records, evenaart grootheden en presteert in z'n eentje beter dan veel ploegen. Een bloemlezing van zijn statistieken.

Die 21 overwinningen verzamelde hij in amper 6 wedstrijden. In eendagskoersen was hij succesvol in Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. Daar plakte hij een derde plaats in Milaan-Sanremo aan vast.

In de zegeranking steekt hij er met kop en schouders bovenuit. Tim Merlier (12), Jonas Vingegaard (8) en Mads Pedersen (8) komen niet in de buurt van de Sloveen.

Het aantal overwinningen dit seizoen van Tadej Pogacar is niet meer op één, twee, drie of vier handen te tellen. De teller staat op 21.

De meeste indruk maakte Pogacar in de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. Hij onderstreepte zijn eindzeges telkens met 6 ritoverwinningen.

Dat is historisch, want slechts 2 renners konden al minstens 6 etappes winnen in twee grote rondes in één seizoen. Dat waren Eddy Merckx (1973) en Freddy Maertens (1977).

Merckx presteerde exact hetzelfde in de Giro en de Vuelta, Maertens deed er nog een schepje bovenop.

Zijn 7 ritzeges in de Ronde van Italië en vooral zijn 13 ritzeges in de Ronde van Spanje staan hoog aangeschreven in de geschiedenisboeken.

Het winnen van de Giro en de Tour in één seizoen komt ook niet vaak voor. De laatste die het deed voor Pogacar was de Italiaan Marco Pantani, in 1998.