Tadej Pogacar wenst Remco Evenepoel: "Een spoedig herstel toe"

Dinsdag botste Remco Evenepoel op een postauto. Hij liep breuken op, ontwrichtte zijn schouder en kneusde ook nog eens zijn longen.

"Ik heb hem een bericht gestuurd om hem een spoedig herstel toe te wensen", zei Tadej Pogacar op de uitreiking van de Vélo d'Or.

"Hij hoeft niet te stressen", gaf de wereldkampioen mee. "Het is winter, al weten we allemaal dat we nu de basis leggen voor komend seizoen."

"Daarom hoop ik dat Remco snel herstelt en die val niet meesleept op de fiets."