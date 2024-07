Met Tadej Pogacar als grootmeester: deze renners brachten het meest op in Sporza Tourmanager

Niet alleen in de echte Tour de France, ook in de Tourmanager is Tadej Pogacar de grote slokop. Met bijna het dubbele van de punten van zijn dichtste concurrenten leverde hij het meeste op. Ook Remco Evenepoel en Biniam Girmay waren hun 'bedrag' helemaal waard. Die laatste was dan ook de meest getransfereerde renner van de voorbije 3 weken.

Wat niet mag verbazen, is dat de volledige top 6 uit ritwinnaars bestaat. Sprinters Van Aert en Ackermann finishten meermaals bij de eerste 5 en leverden zo ook nog veel op.

Remco Evenepoel prijkt op plek 2, weliswaar op ruime afstand. Hij won een rit, verzamelde ereplaatsen en kreeg een dagelijkse bonus als leider in het jongerenklassement.

De grootste puntenpakker is uiteraard Tadej Pogacar . De zesvoudige ritwinnaar en eindwinnaar van de Tour de France pakte in totaal 1.623 punten.

Tadej Pogacar domineert de grote rondes dit jaar. Net als in de Giromanager topt hij naast het algemene totaalook het lijstje punten per waarde. Daarbij wordt berekend hoeveel punten een renner pakte per 1 miljoen.

Met zijn 11 miljoen was Pogacar de duurste van het pak, maar het bracht ook het meeste op.

Ook op 2 en 3 vinden we dezelfde namen, weliswaar in omgekeerde volgorde. Girmay was met zijn 7 miljoen niet de duurste sprinter, maar wel de meest waardevolle.

Van de goedkope renners uit het spel was Jonas Abrahamsen (3 miljoen) de beste slag om te slaan. Hij zorgde vooral in de eerste week voor veel punten als leider in het berg- én puntenklassement.