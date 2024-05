UNESCO boven UEFA: waarom Club Brugge zijn "match van het jaar" plots op woensdag speelt

Vergis u niet. Club Brugge speelt zijn historische halve finale vanavond al - en dus niet, zoals traditioneel in de Conference League, donderdagavond. Waarom? Achtergrond bij hoe de UEFA even moet wijken voor de UNESCO.

Het was een asteriskje dat midden maart nog relatief onopgemerkt passeerde in de communicatie rond de eindfase van de Conference League.

En dus moest de UEFA zwichten voor het UNESCO-erfgoed. In het recente verleden is het vrij ongezien dat een match in deze fase van de competitie herschikt wordt.

Voor de meerwaardezoekers: dat is een historische optocht rond de relikwie van het Heilig Bloed, die door de binnenstad van Brugge trekt en ontstond in 1304.

Grote pleitbezorger achter die aanpassing was trouwens de stad Brugge.

"Want donderdag is Brugges mooiste dag", onderstreept burgemeester Dirk De fauw. "Kijk, als Club straks wint, is het ook een geweldige dag, maar de Heilig Bloedprocessie is het allermooiste."

En dat kan voor de burgervader van Brugge niet samengaan met voetbal.

"Wij beseffen heel goed dat supporters die afreizen vanuit Italië voor de match hier graag eens een pintje drinken, zingen en hun groepsgevoel uiten. Maar dat mag absoluut niet samenvallen met de processie - een devoot moment waarop taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament worden afgebeeld."

"Dáárom hebben wij gevraagd om uit te wijken naar een andere datum."

Even overwogen de betrokken partijen zelfs een drastische ingreep door het wisselen van de heen- en terugmatch, maar na het afwegen van meerdere factoren besloot men toch om de match een dag te vervroegen.

"Het was Club die de onderhandelingen voerde met de UEFA", aldus De fauw. "Naar verluidt hadden zij veel begrip voor onze situatie. De onderlinge relatie is goed, alles gebeurde in overleg en we hebben nooit moeten dreigen met een absoluut verbod."



