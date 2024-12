Het nieuwe WK voor clubs: het toernooi dat enkel FIFA en zijn preses wil en waarvoor Messi een "uitnodiging" kreeg

do 5 december 2024 11:12

Komende zomer staat de eerste editie van het vernieuwde WK voor clubs op het programma. Liefst 32 clubs uit alle continenten doen eraan mee, maar op het enthousiasme van spelers en fans is het nog wachten. Het nieuwe pareltje van de FIFA roept vragen op. Vandaag wordt er geloot voor de groepsfase.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kijkt er alvast enorm naar uit en schuwt de grote woorden niet. "Het wordt historisch. Een waanzinnig, écht wereldwijd toernooi. Een revolutionair symbool van een stralende nieuwe toekomst voor het voetbal."

Het nieuwe WK voor clubs is echt het kindje van Infantino. Hij wil er wellicht mee vereeuwigd worden, want zijn naam staat zelfs op de trofee voor de winnaar.

Infantino en de wereldvoetbalbond lijken echter de enigen die enthousiast zijn over het clubtoernooi, dat van 15 juni tot 13 juli gespeeld zal worden. De Europese clubs en hun spelers hebben maar weinig enthousiasme getoond.

"Het grote geld regeert en is blijkbaar belangrijker dan de gezondheid van spelers", zei Kevin De Bruyne nog in september. De internationale spelersvakbond ging een stap verder en diende een klacht in tegen de FIFA over het te drukke speelschema.

63 matchen, 32 clubs, 12 stadions, 11 speelsteden

Het toernooi – dat om de 4 jaar wordt georganiseerd - krijgt hetzelfde speelschema als het WK voor landenteams de afgelopen edities: 32 clubs die in poules van 4 verdeeld worden en na de groepsfase volgt een knock-outfase met 16 clubs. Tussen 15 juni en 13 juli 2025 worden liefst 63 wedstrijden gespeeld in 12 stadions in 11 Amerikaanse steden. De openingsmatch vindt plaats in Miami, de finale wordt afgewerkt in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

31 geplaatste teams en ... Inter Miami

Sinds begin december zijn alle deelnemende clubs bekend: Botafogo plaatste zich als laatste dankzij de zege in de Copa Libertadores. Elke club moest zich plaatsen via prestaties in continentale bekers of kampioenschappen, behalve Inter Miami.

FIFA wou zeker zijn dat gastland Verenigde Staten minstens 1 vertegenwoordiger zou hebben. De club van Lionel Messi verzamelde in de reguliere fase van de MLS de meeste punten en kreeg daarvoor als prijs een ticket voor het WK voor clubteams. De Amerikaanse titel wordt pas zaterdag beslist in de finale tussen LA Galaxy en de New York Red Bulls. Veel waarnemers zien er een handigheidje in van Infantino om Messi op het WK voor clubs te krijgen. Inter Miami speelt al zeker de openingsmatch van het toernooi, in het Hard Rock Stadium van Miami.

Gaan de stadions wel vollopen?