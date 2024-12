Loting kwartfinales Croky Cup: Club, Anderlecht, Genk en Antwerp vermijden elkaar

Meteen na de laatste 1/8e finale is er geloot voor de kwartfinales van de Croky Cup. Met Antwerp-Union krijgen we een heruitgave van de finale van vorig seizoen. STVV en Genk hebben begin januari ook een Limburgse afspraak met elkaar, terwijl we ook een paars-witte clash krijgen tussen Beerschot en Anderlecht.

Het was Mats Rits die na Anderlecht-Westerlo - op zijn badslippers en in de gietende regen - in de bokaal met de balletjes mocht grabbelen. Hij was vrij genadig voor zijn eigen ploeg, al mispakte Anderlecht zich dit seizoen al eens aan Beerschot.



Antwerp en Union spelen dan weer voor het derde jaar op een rij tegen elkaar in de Croky Cup. Vorig seizoen won Union de finale, een jaar eerder was Antwerp te sterk in de halve finales.



Andere blikvanger in de kwartfinales is de Limburgse derby tussen STVV en Racing Genk, die afgelopen weekend nog voor spektakel én controverse zorgde.



Van alle topclubs lijkt Club Brugge op papier de makkelijkste loting te hebben, thuis tegen OH Leuven.



De kwartfinales worden over één wedstrijd gespeeld tussen 7 en 9 januari.

Een week later staat de heenmatch van de halve finales al op het programma. De winnaar van kwartfinale 1 (Club of OHL) neemt het daarin op tegen de winnaar van kwartfinale 2 (STVV of Genk). De andere halve finale is tussen de winnaar van Beerschot-Anderlecht en Antwerp-Union.