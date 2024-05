Eerste reekshoofden Boston Celtics en OKC openen tweede ronde met een knal

Boston heeft naar zijn status van beste reguliere ploeg gespeeld in Game 1 van de tweede ronde van de NBA-play-offs: Cleveland moest eraan geloven met 120-95. In het Westen bleef OKC ongeslagen in de nacompetitie: 117-95 tegen Dallas.

De Celtics kwamen nooit in de problemen tegen de Cavaliers en dankten Jaylen Brown (32 ptn) en Derrick White (25 ptn), die 7 van zijn 12 driepuntpogingen binnenwierp.



De topschutter van de avond vonden we bij de bezoekers: Donovan Mitchell maakte 33 punten. "Alles begint bij verdedigen. Daar wilden we de toon zetten, het is gelukt om hen onder de 100 punten te houden", reageerde Brown. "We speelden goed."



Donderdag staat Game 2 op het programma in Boston.

De Oklahoma Thunder, de beste ploeg in het Westen, pakte na een 4-0 tegen New Orleans ook meteen de scalp van Dallas. Het begin was nog evenwichtig, in het tweede quarter liep de thuisploeg weg onder impuls van Shai Gilgeous-Alexander (29 ptn, 9 rbs, 9 ass).



SGA is samen met Luka Doncic en Nikola Jokic kandidaat-MVP, die vandaag zal bekendgemaakt worden. Doncic werd op 19 punten gehouden. Het is zijn eerste match met minder dan 20 punten sinds 19 maart. Kyrie Irving maakte er 20 voor de bezoekers. OKC ontvangt donderdag Dallas opnieuw.