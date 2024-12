Ajay Mitchell evenaart PR met 13 punten in vlotte zege van OKC tegen Toronto

De Oklahoma City Thunder blijven door het NBA-seizoen denderen. De stevige koploper in het Westen veegde gisteravond ook de vloer aan met Toronto: in Canada werd het 92-129. De jonge Belg Ajay Mitchell droeg weer zijn steentje bij met 13 punten in bijna 19 minuten.

Ajay Mitchell zette eind november met 13 punten een persoonlijk puntenrecord neer in de NBA. Onze landgenoot bewijst als rookie uit het goede hout gesneden te zijn. Hij krijgt volop zijn kans en bedankt voor het vertrouwen met sterke prestaties.



In Canada gooide hij zijn enige driepuntpoging binnen en gingen er nog eens 5 (op 8) shots binnen. Daar deed hij nog 3 assists en 2 steals bij.



De puntenpakker bij de bezoekers, die een 6e keer wonnen in 7 duels, was andermaal Gilgeous-Alexander, goed voor 30 punten naast 5 assists en 4 rebounds. Jalen Williams was met 20 punten een goede tweede.



OKC nam alle quarters voor zijn rekening. Bij de rust was de buit al binnen: 42-67.