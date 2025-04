Het reguliere seizoen zit erop: dit is het plaatje voor de play-offs in de NBA

De teerlingen zijn geworpen in de NBA: na de slotspeeldag in de reguliere competitie weten we welke teams elkaar zullen treffen in het Play-In Tournament en de play-offs. Zo zal onder meer Golden State aan de bak moeten in de play-in, na een nederlaag op de laatste speeldag.

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie moesten vooral in de Western Conference nog wat knopen doorgehakt worden. Zo tuimelde Golden State nog uit de top 6, die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de play-offs.

De Warriors verloren voor eigen volk na één verlenging van de LA Clippers en moeten nu aan de bak in het Play-In Tournament, waarin de laatste 4 tickets voor de play-offs uitgedeeld worden: 2 voor de Eastern Conference en 2 voor de Western Conference.

Oklahoma City begint aan de play-offs als de nummer 1 en heeft de status van topfavoriet. Het team van Ajay Mitchell won vannacht zijn 68e wedstrijd van het seizoen: New Orleans ging met 100-115 voor de bijl. Mitchell was in zijn 2e match na een operatie goed voor 7 punten en 2 assists in 18 minuten.

Het seizoen van die andere NBA-Belg Toumani Camara zit erop. Portland was al uitgeschakeld voor de play-offs, maar sloot in schoonheid af met een 109-81-zege tegen de LA Lakers. LeBron James en Luka Doncic kwamen niet in actie bij de Lakers. Camara tekende voor 14 punten, 6 rebounds en 4 assists.