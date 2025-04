Sterren voor de Amstel bij de vrouwen: Lotte Kopecky niet op de eerste rij

kalender za 19 april 2025 23:36

De Amstel Gold Race bij de vrouwen heeft een deelnemersveld om duimen en vingers bij af te likken, maar wie heeft de beste kaarten in handen?

⭐⭐⭐

Na haar hersenschudding in de Ronde van Vlaanderen leek haar voorjaar afgelopen, maar in de Brabantse Pijl stond Elisa Longo Borghini op uit de doden. De Amstel is voorlopig nog een zwarte vlek op haar palmares. Dat is het niet voor Demi Vollering. Zij won de koers in eigen land in 2023 nadat ze de jaren ervoor telkens tweede was geworden. Vollering reed wel geen koers meer sinds Milaan-Sanremo, bijna een maand geleden.

⭐⭐

Wereldkampioene Lotte Kopecky trainde deze winter nog meer op het klimwerk met het oog op de Tour de France. Daar zou ze ook in de klimkassiekers de vruchten van moeten kunnen plukken. In 2023 werd ze al eens tweede in de Amstel, na haar toenmalige ploeggenote Vollering. Marianne Vos tekende gisteren nog een "contract voor het leven" bij Visma-Lease a Bike. Viert ze dat met een derde zege in de Amstel? Zo ver staat Puck Pieterse nog lang niet. Zij nam speciaal een pauze na de Ronde om voor het eerst ook in de Ardennen te kunnen knallen. Dit voorjaar is ze de koningin van de regelmaat. In elke koers waar ze aan de start stond, haalde ze de top 10.

⭐