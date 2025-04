Drie op een rij: de Futsal Cup blijft in handen van Anderlecht na winst tegen Standard

RSCA Futsal heeft zaterdag voor het derde jaar op rij de Beker van België gewonnen. In de finale in Lommel versloeg het tweedeklasser Standard met 4-1.

Diego Mancuso (2e minuut) en Antonio Sekulic (7e minuut) bezorgden Anderlecht al snel een dubbele voorsprong. Aboubaker Guilmi (9e minuut) milderde tot 2-1 en dat werd de ruststand.

In de tweede helft stelden Raul Jimenez (26') en opnieuw Mancuso (27') de zege veilig voor paars-wit, dat voor het derde jaar op rij de Beker van België wint.

Anderlecht gaat nog voor een derde dubbel op rij. Met 20 zeges op 22 wedstrijden sloot het de reguliere competitie autoritair als leider af.

In de kwartfinales van de playoffs is RWDM de tegenstander. Standard verzekerde zich 2 weken geleden van de titel in tweede divisie B en de promotie naar de hoogste afdeling.