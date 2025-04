Ajay Mitchell staat opnieuw op het trainingsveld: "Hij werkt heel hard en zijn revalidatie zit op schema"

di 1 april 2025 12:32

Zien we Ajay Mitchell dit NBA-seizoen toch nog in actie? De Belg is deze week opnieuw op het trainingsveld verschenen bij Oklahoma City, een nieuwe en belangrijke stap in zijn revalidatie na een teenoperatie. OKC-coach Mark Daigneault is - niet voor het eerst - lovend over onze landgenoot. "Ik ben onder de indruk van hoe hij met deze blessure omgegaan is."

Het rookie-seizoen van Ajay Mitchell werd begin januari abrupt afgeremd. Net op het moment dat onze landgenoot een vaste stek verworven had in de rotatie bij topteam Oklahoma City kwam er slecht nieuws: Mitchell moest geopereerd worden aan zijn grote teen. De verwachting was destijds dat de Belg 10 à 12 weken out zou zijn en kijk: een tiental weken na de ingreep is Mitchell deze week opnieuw op het parket verschenen voor een trainingssessie. Dat Mitchell al even geen "walking boot" meer droeg, was al een gunstig voorteken dat zijn revalidatie goed verloopt. Dat onze landgenoot deze week opnieuw met basketbalschoenen op het parket kon staan, is ongetwijfeld een belangrijke nieuwe stap in zijn herstelproces.

Begin februari droeg Mitchell nog een "walking boot":

Ook OKC-coach Mark Daigneault bevestigt dat het de goede kant opgaat voor Ajay Mitchell. "Hij werkt heel hard en zijn revalidatie zit op schema", aldus Daigneault, die geduld predikt. "Je gaat niet zomaar ineens van een "walking boot" het parket op. Maar het verloopt goed. Ik ben onder de indruk van Ajay, het hele seizoen al. Ook hoe hij met deze blessure is omgegaan. Hij heeft zijn kopje niet laten hangen en slaat geen stappen over in zijn revalidatie." Of we Mitchell dit seizoen nog in actie zullen zien tijdens een wedstrijd blijft wel een vraagteken. Er resten OKC nog slechts 7 wedstrijden in het reguliere seizoen, dat afloopt op 13 april.