Ajay Mitchell ondergaat operatie aan grote teen: "Kleine 3 maanden out"

Ajay Mitchell krijgt meer dan zijn speelgelegenheid bij de leider in de Westelijke Conference en laat dan ook al knappe statistieken noteren. In 34 wedstrijden (1 basisplaats) kwam hij gemiddeld tot 6.4 punten, 2.0 rebounds en 1.7 assists in 16.5 minuten.



Maar de grote teen van zijn rechtervoet gooit roet in het eten. De kneuzing van het teenweefsel was van die aard dat een operatie nodig was.



Dokter David Porter voerde de ingreep in Carmel uit, in de aanwezigheid van medisch personeel van OKC.



Dat schat de revalidatietijd van de Belg op 10 tot 12 weken. Daarmee zou hij net op tijd weer fit zijn voor de start van de play-offs half april.