AC Milan ziet cruciale pion uitvallen voor eindstrijd: Kyle Walker breekt elleboog

AC Milan zal de volgende weken geen beroep kunnen doen op Kyle Walker. De 34-jarige Engelse international viel op training uit met een elleboogbreuk. Voor de nummer 9 uit de Serie A, is de afwezigheid van de rechtsachter een ferme tegenslag in de strijd om Europees voetbal.

"AC Milan bevestigt dat Kyle Walker vandaag een breuk in zijn rechterelleboog heeft opgelopen", maakt de rood-zwarte club uit de Italiaanse modestad dinsdag bekend.

"Om een optimale genezing te garanderen, onderging de speler een operatie die volgens plan verliep."



Een serieuze tegenvaller voor Milan, dat momenteel op een teleurstellende 9e plaats hangt, zeven punten achter nummer 6 Lazio. De eerste plek die zekerheid geeft over een plekje in de Conference League volgend seizoen.



De rechtsachter, die tot op heden ook al 95 interlands afwerkte voor Engeland, is sinds zijn komst van Manchester City in de winter een belangrijke pion om het seizoen van Il Rossoneri wat meer kleur te geven.



Hij speelde al 12 wedstrijden over alle competities heen. De Milanese club heeft een aankoopoptie die ze kunnen lichten aan het eind van dit seizoen.



De eerstvolgende wedstrijd voor Milan is de uitwedstrijd bij Udinese vrijdag.