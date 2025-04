Sterren voor de Amstel Gold Race: 4 Belgen als uitdagers voor Tadej Pogacar

Geen verrassing dat Tadej Pogacar ons lijstje topt. De Sloveen vertrekt als torenhoge favoriet en haalde in alle eendagskoersen dit seizoen minstens het podium. Dat kan ook gezegd worden van Remco Evenepoel , zij het dat hij vrijdag pas aan zijn seizoen begon en meteen ook won. Het is pas de eerste keer dat hij aan de start staat van de Amstel. Afwachten of het draaien en keren in Nederlands Limburg hem ligt.

Bij de jongens met twee sterren vinden we nog een andere Belgische debutant in de Amstel. Thibau Nys waagt zich voor het eerst aan de Ardennenklassiekers. In de GP Indurain bewees hij alvast dat het snor zit met zijn conditie.



Titelverdediger Tom Pidcock mogen we ook zeker niet uitvlakken, al stelde hij in de Brabantse Pijl enigszins teleur. Er zijn wel maar twee renners ooit in geslaagd om de Amstel op een rij te winnen: Jan Raas en Philippe Gilbert.

Met Pogacar en Pidcock passeerden er al twee van de drie renners die in 2023 het podium haalden, Ben Healy vervolledigt dit triootje. De Ier maakte veel indruk in het Baskenland, maar het is vaak wel alles of niets met hem.