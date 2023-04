Luca Brecel rondt waanzinnige comeback af tegen Ronnie O'Sullivan en staat in de halve finales

"Het voelt geweldig om legendes te verslaan." Luca Brecel blonk na zijn zege tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams in de achtste finale. Met Ronnie O'Sullivan kon onze landgenoot in de kwartfinale een andere snookerlegende - de grootste van allemaal - aan zijn keu proberen te rijgen.

Historische remontada

Brecel had een klein mirakel nodig om woensdag in de slotsessie die achterstand nog om te draaien, en dat zou zich ook voltrekken. O'Sullivan sloeg vanaf het eerste frame in de derde sessie aan het knoeien en zou niet meer verder komen dan een breakje van 29. Brecel profiteerde met de glimlach.



Onze landgenoot tankte onderweg nog vertrouwen met een centurybreak van 112 en stoomde onverstoord door. Een wankelende O'Sullivan was zichzelf niet en kon amper nog een bal potten. Brecel liet het niet aan zijn hart komen en won maar liefst 7 frames op een rij: 13-10, het wonder was geschied.

Luca Brecel schrijft zo snookergeschiedenis in The Crucible. Hij plaatst zich voor het eerst voor de halve finale van het WK en is de eerste speler van het Europese vasteland die daarin slaagt. In de halve finale wacht met Anthony McGill of toernooisensatie Si Jiahui bovendien een haalbare kaart.