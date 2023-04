Ronnie O'Sullivan bewierookt Luca Brecel na nederlaag: "Ik zag nog nooit een speler zoals hij"

Misser na misser na misser. Ronnie O'Sullivan was duidelijk zichzelf niet tijdens de slotsessie van de kwartfinale tegen Luca Brecel. De snookerlegende kon in die slotsessie amper een bal potten en vergooide zijn voorsprong nog.



Teleurgesteld was de Engelsman niet. "Ik wou dat ik het wel was", zei hij in zijn typische laconieke stijl. "Ik ben nu op dit punt gekomen waarbij ik mezelf soms afvraag waarom ik snooker speel, maar ik hou zo van het spel. Dan kan ik niet te hard voor mezelf zijn."



"Ik voelde me best wel oké vandaag. Maar ik greep de kansen die ik kreeg niet. Ik lag te vaak uit positie waardoor ik achter de feiten aan liep. Luca zette me goed onder druk. Hij was vandaag gewoon beter en verdient de zege."