Voor vader Brecel smaakt WK-stunt naar meer: "De finale? Waarom niet?"

Vader Carlo Brecel was luttele minuten na de overwinning van zoon Luca Brecel opvallend nuchter.

"Ik heb het thuis met mijn partner gevolgd. Zo doe ik dat het liefst, met niet te veel volk rond mij", vertelt hij.

"Het was spannend, maar we weten tot wat Luca in staat is. Hij heeft het goed gedaan."

Nochtans zag het er gisteren niet te best uit met een 10-6-achterstand. "Of er nog geloof was bij ons? Zeker, waarom niet?"

"Je moet 13 frames op het bord zetten. Zolang dat niet gebeurt, groeit de druk ook bij de tegenstander."

"En Ronnie O'Sullivan is ook maar een mens. Hij is de beste ooit, maar hij heeft ook zwaktes en daar moet je van profiteren."