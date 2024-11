Club Brugge blijft met dubbel gevoel achter na gelijkspel: "Al kan dit achteraf ook mooi punt blijken"

wo 27 november 2024 23:53

Een zege verloren of een punt gepakt in het mythische Celtic Park? Club Brugge bleef met gemengde gevoelens achter na het 1-1-gelijkspel in het Champions League-duel tegen de Schotse leider. Club liet zo de kans liggen om de magische grens van 9 punten in de Champions League te bereiken. "Toch zal dit nooit een slecht punt zijn", klinkt het.

Lang leek Club Brugge op weg naar een gouden zaak in de Champions League.



Na een onwaarschijnlijke owngoal van Celtic kregen onze landgenoten het iconische Celtic Park zelfs even stil, maar een plotse gelijkmaker op het uur veranderde de zaak helemaal.



Of was het eigenlijk een logische gang van zaken? "Ik denk dat we hier een correct resultaat behalen", vertelde de immer nuchtere Simon Mignolet na de wedstrijd. "De eerste helft was voor ons, de tweede helft voor hen." "Als je op Celtic Park speelt in de Champions League, vrijuit voetbalt, de betere ploeg bent en zelfs op voorsprong komt, dan wil dat toch iets zeggen. Dan mogen we onszelf een pluim geven voor de manier waarop we met deze jonge ploeg rustig zijn gebleven onder de omstandigheden, vind ik."

We verdienden wel de drie punten, denk ik. Een puntje geeft toch een ander gevoel. Ardon Jashari

Toch was het in het slot nog even bibberen voor de Bruggelingen.

"Natuurlijk kom je in de tweede helft onder druk te staan, zeker met de fans die hier zo massaal en nadrukkelijk aanwezig zijn", vertelt Mignolet. "Maar zelfs na hun doelpunt zijn we eigenlijk blijven voetballen en zijn we erin blijven geloven. Uiteindelijk was het dus een correcte uitslag na een evenwichtige wedstrijd." Ook sterkhouder Ardon Jashari hinkte op twee gedachten na de wedstrijd.



"We wisten dat het hier niet gemakkelijk spelen is, maar we waren goed voorbereid op de omstandigheden", klinkt het bij de Brugse middenvelder. "Ik vond dat we een goede match speelden, zeker in de eerste helft. En in de tweede helft creëerden we toch ook kansen en zagen we nog een goal afgekeurd worden. Daarom verdienden we wel de drie punten, denk ik. Een punt geeft toch een ander gevoel."

Op de valreep