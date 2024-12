Nummer 1 van de wereld Judd Trump pot zich voorbij Barry Hawkins naar 2e UK Championship-titel

zo 1 december 2024 23:29

Judd Trump heeft voor de tweede keer in zijn carrière het UK Championsip, een van de drie Triple Crown-toernooien in het snooker, gewonnen. De voormalige wereldkampioen en huidige nummer 1 was in een spannende finale te sterk voor Barry Hawkins: het werd 10-8.

Ruim op kop van de wereldranking, in september de eerste winnaar van de lucratieve Saudi Arabia Masters en al meer dan één miljoen pond aan prijzengeld verzameld: Judd Trump beleeft een absoluut topseizoen.

De 35-jarige Engelsman had sinds die zege in Saudi-Arabië wel geen toernooi meer gewonnen. Daar hoopte hij op het UK Championship, dat samen met het WK en de Masters de Triple Crown vormt in het snooker, verandering in te brengen.

In York zette hij die ambitie deze week al snel kracht bij. Met zeges tegen toppers Neil Robertson, John Higgins, Zhang Anda en wereldkampioen Kyren Wilson potte hij zich een weg naar de finale. Daarin trof hij de ervaren Barry Hawkins (45), die voor het eerst in de finale stond op het UK Championship.

Maar Trump toonde al snel dat hij de man van het moment is. Met uitgekiend snooker en onderweg ook een century-break kwam hij op een 5-2-voorsprong. (lees verder onder de video)

Tactisch slot

Ook in de tweede sessie ging Trump voortvarend van start. Hawkins weerde zich met bij momenten uitstekend snooker, maar kon niet verhinderen dat Trump op een 9-6-voorsprong kwam. "The Ace in the Pack" kwam zo op één frame van zijn tweede eindezege in York.