Hij doet het! Luca Brecel staat in WK-finale na ultieme remonte tegen Si Jiahui

Feilloze Si

Met Mark Williams en Ronnie O'Sullivan had Luca Brecel dit WK al twee grootheden in de snookersport getroffen en ook uitgeschakeld. In de halve finale trof "The Belgian Bullet" met de 20-jarige WK-debutant Si Jiahui - twee weken geleden nog een nobele onbekende - op papier een haalbare kaart.

Maar Si, die eerder in het toernooi al grote indruk had gemaakt, begon complexloos aan de partij. In de eerste sessie etaleerde hij zijn kunnen met nagenoeg foutloos snooker en zette hij meteen de toon: 3-5.





Brecel was op achtervolgen aangewezen en kreeg ook in sessie twee geen voet aan de grond. Si bleef uitpakken met geweldige pots en gaf amper kansen weg. De Chinees liep zo uit tot 5-11, aan het begin van sessie drie dikte hij die score nog aan tot 5-14.

Een kloof van negen frames, zo'n achterstand was in de lange geschiedenis van het WK snooker nog nooit rechtgezet. Maar "comeback kid" Brecel - die tegen O'Sullivan ook uit een geslagen positie was teruggekomen - ging de uitdaging aan.