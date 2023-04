Luca Brecel sprakeloos na onwaarschijnlijke comeback op WK: "Ik had geen greintje hoop meer"

Luca Brecel leek vrijdagnamiddag in de touwen te hangen, bij een 5-14-achterstand tegen de 20-jarige WK-sensatie Si Jiahui. Maar onze landgenoot maakte het onmogelijke waar en kon het tij nog keren.

"Ik kon het niet geloven op het eind. Ik was zo hard aan het trillen", reageerde een dolgelukkige Brecel na afloop bij de BBC. "Dit betekent zo veel voor me. Het was zo'n zware wedstrijd, en op het belangrijkste toernooi dat er is. Ongelooflijk."

Brecel legde de basis voor zijn comeback vrijdagavond, toen hij vijf frames op een rij won en zijn achterstand van negen frames herleidde tot vier frames: 10-14.

"Toen ik 5-14 achter stond sprak ik met mijn vader aan de telefoon. Ik zei hem dat ik me eigenlijk best goed en scherp voelde, maar dat ik de volgende vijf frames moest winnen. Anders was het voorbij."

"Als ik het laatste frame van sessie drie had verloren was het 9-15 en was het denk ik game over, als ik eerlijk ben. Ik had dit niet kunnen dromen, terugkomen van zo'n achterstand. Plots had ik een matchbal, en ik wist dat ik die niet zou missen."