Kunstschaatsster Nina Pinzarrone eindigt als tweede op Golden Spin in Zagreb

Nina Pinzarrone is geëindigd op de 2e plaats in de finale van de Golden Spin van Zagreb, de 11e en laatste manche van de Challenger Series in het kunstschaatsen. Onze 18-jarige landgenote strandde op vier punten van de Amerikaanse Alysa Liu.

Na de vrije kür van vrijdagavond behaalde Pinzarrone een totaal van 193,49 punten, haar beste score van het seizoen. Donderdag had ze de 3e plaats behaald in de korte kür (65,20 punten) en vrijdag zette ze de op één na beste vrije oefening neer (128,29), wat ook haar beste resultaat van het seizoen was.

De overwinning ging naar de Amerikaanse Alysa Liu (197,71). Zij profiteerde van haar sterke vrije kür (129,65) om haar landgenote Bradie Tennell, die het korte programma had gewonnen, in te halen. Tennell moest genoegen nemen met de 3e plaats op het podium (191,10) na de 3e score in de vrije kür (122,78).

Pinzarrone kwam naar Zagreb na een overwinning op 13 november op de Tallinn Trophy in Estland, waar ze een totaal van 192,48 punten behaalde. Op 1 november eindigde ze op de 6e plaats in de Grand Prix van Frankrijk in Angers met 184,67 punten.