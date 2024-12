Nina Pinzarrone moet in korte kür in Zagreb enkel 2 Amerikaanse schaatssters voorlaten

In principe hadden in Zagreb twee Belgische vrouwen aan de start moeten staan, maar Loena Hendrickx stelde haar seizoensbegin enkele dagen geleden uit. Tot overmaat van ramp sloeg ze deze week ook nog eens haar enkel om op de training.



Zo is het aan Nina Pinzarrone om de Belgische eer te verdedigen. Ze kreeg voor haar korte kür net iets minder dan enkele weken geleden in Tallinn, waar ze toen wel de beste was.



Haar 65.20 punten zijn deze keer goed voor de 3e plaats na de korte kür. De Amerikaanse vrouwen waren duidelijk het sterkst. Bradie Tennell gaat als leidster de lange of vrije kür in, met 68.32 punten.