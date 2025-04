Eén doelpunt volstaat: Charleroi wint makke Waalse derby en springt over Standard

Leko: "Focus op de wedstrijd"

Er is een mogelijke overname op komst bij Standard, coach Ivan Leko moet het antwoord schuldig blijven op de vraag of dat impact zal hebben: "Geen idee, het is al een hele tijd zo. We zijn het ondertussen gewoon om te werken met een of ander thema in het achterhoofd. Ik kan je wel vertellen dat onze focus duidelijk op de wedstrijd ligt."