Zonder hoofdcoach gaat Gymfed voor "zelfregulerende" gymnasten: "Maar we staan zeker niet alleen in de zaal"

ma 31 maart 2025 14:53

Nina Derwael (25) en Lisa Vaelen (20) maakten afgelopen weekend hun comeback na blessureleed. Sportweekend ging poolshoogte nemen in Stuttgart en zag er twee gymnastes die branden van ambitie en nog niets van hun klasse hebben verloren. Ook zonder nieuwe hoofdcoach. "We zijn een mooi geheel waarin enkel de orkestmeester nog ontbreekt", klinkt het.

Op de DTB-wedstrijd in Stuttgart maakten Nina Derwael en Lisa Vaelen de voorbije dagen hun comeback in competitie. Derwael turnde haar eerste wedstrijdoefeningen sinds de Olympische Spelen in Parijs vorige zomer. Voor Vaelen was het haar eerste wedstrijd sinds het EK in 2023, waarna ze niet meer in actie was gekomen door gezondheidsproblemen. Maar dat betekent niet dat de gymnastes hebben ingeboet aan klasse. In de balk- en brugfinale turnde Derwael de oefening met de hoogste moeilijkheidsgraad van alle finalisten. En dat leverde op: met grote voorsprong won ze goud op de balk. Op haar favoriete toestel, de brug, was brons haar deel, weliswaar niet tegen het allersterkste deelnemersveld. Ook Vaelen sprong meteen de medailles in. Tweemaal zilver, op de sprong en op de grond. Een ferme opsteker met oog op het EK eind mei. “Een echte verademing”, blikt ze tevreden terug. “Het is lang moeilijk geweest, wat op mijn zelfvertrouwen heeft gewerkt. Het doet veel deugd om hier nu zo te staan. Ik kan het nog.”

Het vorige team was een heel verdeelde groep. Er was geen gezamenlijk doel, nu wel. Nina Derwael

Voor Derwael heeft Stuttgart ook een speciale betekenis. Het is de plek waar ze in 2019 haar tweede wereldtitel won en met het team een olympisch ticket voor Tokio pakte. Nu is het de plek waar een nieuw hoofdstuk begint. “Door die flashbacks zat ik meteen goed in mijn vel”, klinkt het bij de 25-jarige. Ditmaal stond ze er wel met een volledig nieuwe ploeg. Samen met Vaelen is Derwael de enige overgebleven gymnaste van het olympische team dat in Tokio verrassend de top 8 haalde. “Het vorige team was een heel verdeelde groep. Er was geen gezamenlijk doel en dat is nu wel aanwezig”, vertelt ze. Zij moet de jonge senioren nu op sleeptouw nemen, samen met Vaelen.

Nieuwe hoofdcoach is geen urgentie

Wat wel nog ontbreekt, is een hoofdcoach. En die lijkt er ook niet meteen te komen, ondanks een alarmerende oproep van Derwael in december. Toch is het nieuwe systeem met 6 coaches iets wat de gymnastes weet te bekoren. “Er is opnieuw rust in de zaal. Alles is een beetje zoals tevoren”, zegt Vaelen. Een gevoel dat Derwael deelt: "Ik hoor zelfs bij mij in de familie regelmatig de vraag of wij nog steeds geen coach hebben. Maar wij staan zeker niet alleen in de zaal." "Ik lees en hoor natuurlijk de veelgestelde vraag naar een nieuwe coach", zegt Jo Van Hoecke, topsportcoördinator van Gymfed. "Maar we hebben een zestal coaches die complementair zijn aan elkaar en elk op hun manier voor een bepaald extra deeltje kunnen zorgen."

Er moet een goede match zijn. Op de eerste plaats met de gymnasten, maar ook met ons team. Jo Van Hoecke (topsportcoördinator Gymfed)

“De urgentie naar een nieuwe hoofdcoach, is daardoor weggevallen”, vervolgt Van Hoecke. "De gymnastes kijken met een nieuwe bril naar de zaak en ervaren dat ze zes goede coaches rondom zich hebben. We zijn een mooi geheel aan het vormen, waarin enkel de orkestmeester nog ontbreekt." Maar die komt er niet meteen aan. Ook op het Europees kampioenschap in Leipzig in mei zal de huidige staf behouden blijven. "We nemen onze tijd om de juiste kandidaat te vinden", legt Van Hoecke uit. "Er moet een goede match zijn. In de eerste plaats met de gymnasten, maar ook met ons team." Zo ziet ook Derwael de situatie: "We zijn nu op een punt gekomen dat we ook gewoon op zoek zijn naar een coach die in het plaatje past dat wij momenteel al hebben gecreëerd."



"Als er nu iemand komt die alles gaat veranderen, is het voor iedereen nog moeilijker", besluit Vaelen.

Zelfregulering als nieuwe norm

Een nieuw aspect in de werking van de Gymfed is dat de gymnastes zelfregulerend moeten worden. Ze moeten hun eigen project sturen en al op jonge leeftijd hun verantwoordelijkheid nemen. "Dat vraagt een andere vorm van aanpak", zegt topsportcoördinator Van Hoecke. "We willen nog meer gaan inzetten op individuele programma's, waarbij het de gymnast is die beslist. Dat is voor ons essentieel." Zo'n cultuurverandering vraag tijd en je kan je afvragen of de nieuwe werking voor iedereen even geschikt is. Derwael ziet niet echt problemen in de nieuwe aanpak. "Uiteindelijk is het ook gewoon jezelf leren wat er belangrijk is. Hoe verzorg ik mijzelf? Hoe neem ik zelf initiatief?" "Je moet zelf naar de coach durven te gaan en beginnen over de trainingen. Aangeven dat je slecht hebt geslapen en de training een beetje moet aanpassen, is iets wat vroeger niet gebeurde."

Als je als atleet het gevoel hebt het te moeten doen, ga je er nooit volledig geraken. Nina Derwael