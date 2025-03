Terwijl ze Sportverdienste voor 2024 krijgt, blikt Kopecky alweer vooruit: "Geloof me: in de Ronde zal het anders zijn"

ma 31 maart 2025 17:03

Terwijl ze het fundament voor een nieuw wonderjaar aan het leggen is, kreeg Lotte Kopecky nog de trofee voor Sportverdienste van het Jaar. De ogen van de wereldkampioene fonkelden toen ze terugdacht aan 2024, maar het vuur verscheen even snel in haar blik wanneer we haar vroegen over de (recente) toekomst. "Dat ik nog niet gewonnen heb, geeft me geen extra druk, neen", klonk het.

Hoog bezoek op het stadhuis van Brussel vandaag.



Lotte Kopecky kwam er haar prijs voor Sportverdienste van het jaar 2024 ophalen. Met 16 zeges, waaronder de Strade Bianche, Parijs-Roubaix, de Ronde van Romandië, het EK tijdrijden én als kers op de taart nog eens WK-succes in Zürich en olympisch brons kende ze een absoluut wonderjaar. "Ik was hier nog nooit geweest", glunderde Kopecky, die de trofee uit handen van prinses Astrid kreeg. "Ik weet dat ze op de Olympische Spelen in Parijs ook aanwezig was bij het baanwielrennen, maar toen hebben we elkaar niet ontmoet. Vandaag wel, en dat maakt het extra mooi."

Het was misschien wel het beste seizoen van mijn carrière. Het zal bijna onmogelijk zijn om te evenaren. Lotte Kopecky

Het is niet de eerste keer dat de wereldkampioene gelauwerd wordt, maar de Nationale Trofee voor Sportverdienste is toch een onderscheiding die een atleet slechts één keer in zijn of haar carrière kan winnen. "Dat maakt het toch wel speciaal", aldus Kopecky. "Ik ben blij dat ik tussen al die grote namen mag en kan staan." Bij de terugblik op haar seizoen 2024 moet Kopecky wel even nadenken over haar absolute hoogtepunt. "Het zijn er zoveel. Het was echt een fantastisch seizoen. Maar als ik moet kiezen: Parijs-Roubaix winnen was fenomenaal. Het was misschien wel het beste seizoen van mijn carrière. Het zal bijna onmogelijk zijn om te evenaren."

Kopecky in actie op de Kemmelberg tijdens Gent-Wevelgem.

Week van de waarheid

Ze kan dan wel geen prijs krijgen voor het nieuwe kalenderjaar, uit alles blijkt toch dat onze landgenote ook een (nog berekender) masterplan voor 2025 heeft.



Gisteren toonde ze in Gent-Wevelgem haar klasse door haar ploeggenote Lorena Wiebes - net zoals in Milaan-Sanremo - naar de overwinning te loodsen. Ze stond in haar enige twee koersen van het jaar nog niet op het podium, maar telkens was ze van goudwaarde voor de ploeg.



"Op zich had ik een goed gevoel gisteren", blikte ze kort terug. "De sfeer binnen de ploeg zit heel goed, en dat is positief voor de wedstrijden die nog komen. Ik kon mijn werk goed uitvoeren voor Lorena (Wiebes, red.), en dat is een goed teken. Ik voel dat ik een stap dichter bij de vorm ben die ik wil bereiken." Kopecky probeerde op de Kemmelberg zelf weg te rijden, maar daar leek ze toch nog enkele procentjes te missen. "Al kwam dat ook omdat mijn versnellingsapparaat doorschoot", lacht ze. "Maar goed, de echt verschroeiende versnelling zat er misschien nog niet in, maar Gent-Wevelgem is ook niet de koers waarin die het best tot uiting komt. De hellingen volgen elkaar niet snel genoeg op om echt een uitputtingsslag te creëren. Geloof me: in de Ronde van Vlaanderen zal dat anders zijn."

Wiebes bedankte Kopecky voor haar monsterlead-out in Wevelgem.

Kopecky - Wiebes

Kopecky staat dus voor haar week van de waarheid. "Woensdag rijd ik nog Dwars door Vlaanderen en donderdag ga ik de laatste 40 à 45 kilometer van de Ronde verkennen. Winnen is woensdag minder belangrijk, ik wil vooral voelen dat ik diep kan gaan en de juiste demarrages kan doen." Hoewel Kopecky de voorbije jaren al vaak met een overwinning op zak aan de Ronde van Vlaanderen begon, is dat dit seizoen dus anders. "Maar dat speelt geen rol", is ze duidelijk. "Ik voel me rustig en de sfeer in de ploeg is echt goed, zeker met de zeges van Lorena. We leven ontspannen toe naar zondag."

Ik krijg veel vragen over wie er voor wie moet werken, maar ik zie dat niet als een probleem. Lotte Kopecky