Loena Hendrickx slaat enkel om tijdens training: "Maar wellicht niet meer dan kleine tegenslag"

Het is vooralsnog niet het seizoen van Loena Hendrickx. De Belgische kunstschaatsster kwam ten val op training en verzwikte haar enkel. Met het EK op komst, komt de blessure erg ongelegen. "Al is het wellicht niet meer dan een kleine tegenslag", stelde haar management Golazo alvast gerust.

Loena Hendrickx heeft dinsdag tijdens een training haar enkel omgeslagen. Het is nog afwachten wat de gevolgen zijn voor de kunstschaatsster, die over twee maanden haar Europese titel verdedigt.

Volgens Golazo, dat de 25-jarige Hendrickx begeleidt, zal het "wellicht niet meer dan een kleine tegenslag zijn", zo klinkt het woensdag in een korte mededeling.

Een persmoment dat voor morgen/donderdag in Deurne op het programma stond, wordt wel alvast uitgesteld.

Loena Hendrickx startte haar seizoen begin oktober met een invitatietoernooi in Shanghai, maar daarna kwam ze niet meer in actie. Er volgden afzeggingen voor Grand Prix-wedstrijden in het Franse Angers en het Finse Helsinki en ook voor de Golden Spin in Belgrado begin december haakte ze af.

Haar hoofddoel is de Europese titelstrijd, die 28 januari tot 2 februari 2025 in Tallinn, de hoofdstad van Estland, wordt gehouden. Hendrickx wil daar haar Europese titel verdedigen.