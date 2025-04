Komt grootste Ronde-uitdager van Lotte Kopecky uit eigen ploeg? "Denk dat Wiebes impliciet ook afspraak kent"

De afgelopen weken stond er geen maat op de snelle benen van Lorena Wiebes. De ploeggenote van Lotte Kopecky is zo plots outsider voor de Ronde van Vlaanderen. Heeft onze landgenote er een extra tegenstander bij uit eigen rangen? "Het is wel echt een ander paar mouwen dan Gent-Wevelgem", oordeelt Marijn De Vries.

"Ik denk dat er wel afspraken gemaakt zullen worden bij SD Worx-Protime ", meent Marijn de Vries. "Over het algemeen is het zo dat ze op de fiets zullen beslissen bij een overtalsituatie. Maar ik denk ook wel dat iedereen - zelfs zonder expliciete afspraken - impliciet al weet: dit gaat er een voor Kopecky zijn."

De jongste drie klassiekers was Lorena Wiebes niet te stoppen. Dat twee keer dankzij een rode loper van de wereldkampioene in het vrouwenpeloton. Op die manier kan niemand nog om de Nederlandse sprintbom heen. Zo ook niet voor de Ronde van Vlaanderen.

Ik kan me niet voorstellen dat Lorena haar in de weg gaat rijden zondag.

Kopecky won de Ronde al in 2022 en 2023. Voor de Belgische zal het altijd een speciale wedstrijd blijven.

"Die eerste was zelfs haar grote doorbraak. Al heeft ze nog nooit gewonnen in haar mooie trui. Als je als Belgische kan winnen in de regenboog, dat moet de foto van je carrière zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Lorena haar in de weg gaat rijden zondag", oppert De Vries.



"Maar ze gaat zich toch ook niet laten lossen?", countert Vannieuwkerke.

"Nee, maar ze gaat wel voor Kopecky rijden als het erop aankomt", is de analiste overtuigd. "Lorena is veel sterker geworden bergop, maar de Ronde blijft een andere wedstrijd dan Gent-Wevelgem. Daar ligt het zwaartepunt op twee keer Kemmelberg."

"De Ronde is wel echt een ander paar mouwen. Ik denk dat Lorena veel verder kan volgen in de finale dan ze ooit heeft gekund, maar ik denk ook dat Kopecky uiteindelijk de sterkere is."