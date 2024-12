Romelu Lukaku luidt de ommekeer in voor Napoli op bezoek bij Udinese

76' - Own goal - Lautaro Gianetti (1 - 2)

In de Serie A heeft Napoli de volle buit meegegraaid op het veld van Udinese. De bezoekers kwamen eerst wel op achterstand, maar in de 2e helft zette Napoli orde op zaken. Romelu Lukaku zette zijn team op het juiste spoor.

Druk op de ketel bij Napoli. Door 2 nederlagen op rij tegen Lazio werd het team uit de Coppa Italia geknikkerd én moest het de leiding prijsgeven in de Serie A.

Bovendien had concurrent Atalanta eerder op de dag gewonnen bij Cagliari, een nieuwe misstap was dus ongeoorloofd voor Romelu Lukaku en co.

Toch leek het even de foute kant op te gaan voor de bezoekers, toen Thauvin halfweg de 1e helft de score opende voor de thuisploeg. De Fransman kreeg zijn elfmeter niet voorbij Napoli-doelman Meret, maar was wel bij de pinken in de rebound.

Op het antwoord van Napoli was het wachten tot na de rust. McTominay stuurde Lukaku in het straatje. De Rode Duivel hield in zijn kenmerkende stijl zijn belagers aan de praat en schoof beheerst de gelijkmaker binnen.

Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers met een gelukje ook op voorsprong, toen de ongelukkige Gianetti zijn eigen doelman verschalkte. Even later legde Anguissa de match in een definitieve plooi met de 1-3.

Napoli blijft zo op 2 punten van leider Atalanta.