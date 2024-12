Even zweten voor Luca Brecel, die zijn keu-koffer niet openkreeg: "Ik dacht dat de code 009 was"

Luca Brecel heeft zich gisteren twee keer in het zweet moeten werken op de Scottish Open snooker. Voor zijn wedstrijd in de eerste ronde kreeg hij zijn keu niet uit de koffer. En eens hij aan de tafel stond, moest de voormalige wereldkampioen een 2-3-achterstand ophalen.

"Ik dacht dat de code 009 was, maar blijkbaar was het 000. Nu kent iedereen mijn code", grapte hij. "Gelukkig kon Stuart helpen. Als hij de code niet kon raden, moesten we de koffer openbreken."



"Het is wel vreemd, want ik was er echt van overtuigd dat de code 009 was. Zo heb ik het ook staan in de notities van mijn gsm. Misschien heeft iemand het veranderd. Gelukkig had ik mijn keu net op tijd."