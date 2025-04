Brecel trekt als enige Belg naar WK snooker: na Mertens sneuvelt ook Leclercq in kwalificaties

Ook exit Leclercq

Julien Leclercq (22) heeft net als Ben Mertens de tweede ronde van de WK-kwalificaties niet overleefd. Onze jonge landgenoot stond tegen Jamie Jones, een voormalig kwartfinalist op het WK, al snel 6 frames in het krijt. Leclerc krabbelde terug tot 7-2, maar leek een vogel voor de kat. Tot hij een straffe remonte uit zijn keu potte.



Onze landgenoot won vier frames op een rij en zo stond het plots 7-6. Maar in het 14e frame kon Leclercq de foutjes niet vermijden. Jones brak zo het momentum van de Belg. Leclercq kon het bij 9-7 nog even spannend houden, maar in het laatste frame ging hij strijdend ten onder.



Enkel Luca Brecel zal zo ons land vertegenwoordigen in The Crucible.