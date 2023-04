Onze man ter plekke maakt diepe buiging voor briljante Brecel: "Strafste comeback aller tijden"

Luca Brecel heeft The Crucible laten daveren. Dat voelde ook onze man ter plekke Renaat Schotte - die de grote woorden niet schuwde na de comeback van onze landgenoot. Met 11 gewonnen frames op een rij plaatste Brecel zich voor de finale van het WK snooker. "Iedereen is hier door het dolle heen", doet Schotte zijn verhaal vanuit Sheffield.

Renaat Schotte was een bevoorrechte getuige van een briljante Luca Brecel, die zich met 11 gewonnen frames op een rij kwalificeerde voor de WK-finale. "Fenomenaal! Brecel heeft de sensatie waargemaakt. Iedereen roept hier in het rond dat dit de beste comeback aller tijden is." Brecel is dan ook de eerste ooit die 9 frames kon goedmaken in The Crucible, de mythische snookertempel in Sheffield. "Iedereen is hier door het dolle heen na deze prestatie van onze landgenoot. Brecel begon het publiek op de eerste rij zelfs vuistjes te geven na de wedstrijd. Dat is in snookertermen atypisch uitgelaten." "Dit is niet zomaar Belgische sportgeschiedenis, maar een all-time classic van The Crucible."

Het vuistje van Brecel ging na de wedstrijd ook de hoogte in.

De comeback zal nog even nazinderen in de snookerwereld. Gisteren leek Brecel nog in een verloren positie te zitten. "Toen het 14-5 stond, hadden we hier onze koffers al bijna gepakt." Maar gisterenavond reanimeerde onze landgenoot de wedstrijd met vijf frames op een rij en vandaag trok hij die lijn met 6 frames door. "Het is eigenlijk pure waanzin wat Brecel hier vandaag op het laken heeft getoverd." "Hij knalde en streelde de ballen erin, en wist op de juiste momenten ook op veiligheid te spelen. Telkens leek hij de juiste beslissing te maken."

