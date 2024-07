Snookerwereld rouwt om legendarische Ray Reardon, de "Dracula" die 6 keer wereldkampioen werd

Zesvoudig wereldkampioen snooker Ray Reardon is op 91-jarige leeftijd overleden. De Welshman wordt beschouwd als een van de beste snookerspelers ooit en was tijdens zijn rijkgevulde leven ook een bron van inspiratie voor veel snookertoppers van de huidige generatie, inclusief Ronnie O'Sullivan.

Zijn laatste wereldtitel behaalde hij op 45-jarige leeftijd, waarmee hij jarenlang de oudste wereldkampioen was. Pas 2 jaar geleden werd hij uit de geschiedenisboeken gesnookerd door zijn poulain Ronnie O'Sullivan, die 46 was toen hij zich in 2022 voor de 7e keer tot wereldkampioen kroonde.

Ray Reardon was de Ronnie O'Sullivan van zijn generatie. Hij domineerde zijn sport in de jaren 70, waarin hij zich ontpopte tot publiekslieveling van de snookerfans.

Poulain O'Sullivan, want Reardon was jarenlang een stille mentor voor The Rocket. In de aanloop naar het WK in 2004 ging O'Sullivan in de leer bij Reardon, wat hem dat jaar ook de wereldtitel opleverde. O'Sullivan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Reardon een enorme invloed op hem gehad heeft.

Reardon was een cultfiguur in snookermiddens, omwille van zijn talent, maar ook door zijn gevoel voor humor. Voor heel wat snookertoppers van de huidige generatie is de Welshman altijd een bron van inspiratie geweest, zeker voor zijn landgenoot Mark Williams.

"Ray is de beste Welshe snookerspeler ooit en een van de beste sportmannen die we ooit gehad hebben", reageert Williams, zelf drievoudig wereldkampioen. "Hij is de reden dat veel jongens met snooker begonnen zijn. Hij heeft de sport op de kaart gezet. De populariteit van snooker is mede aan hem te danken."